Ius scholae, Letta: "Occasione per dimostrare unità centrosinistra"

"Un centrosinistra che vuole essere unito se discute delle cose, perché è un centrosinistra che vuole vincere le prossime elezioni. Noi dobbiamo dimostrare di essere seri su un passaggio chiave che dipende da noi nelle prossime settimane, perché se tutti noi siamo uniti, seri e determinati riusciamo a recuperare una grandissima ferita che c'è in Italia e che deve dimostrare che non c'è ambiguità e alternatività tra diritti sociali e diritti civili: approvare lo Ius scholae in questa fase finale della legislatura è un fatto di civiltà che è alla nostra portata e rappresenterebbe, se noi ce la facciamo, il segno di serietà di quello che tutti insieme stiamo facendo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla tavola rotonda 'Il lavoro interroga' organizzata dalla Cgil.