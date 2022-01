Iveco crolla nel giorno del debutto in Borsa, -14,24%

Tonfo di Iveco nel primo giorno di quotazione a Piazza Affari dopo lo scorporo da Cnh industrial. Il titolo del gruppo attivo nella produzione di veicoli industriali e autobus, dopo non essere riuscito a fare prezzo nel primo scorcio di seduta, ha progressivamente ampliato i ribassi e poco dopo la metà della seduta segna un crollo del 14,24% a 9,657 euro. Invece Cnh Industrial, ora gruppo interamente dedicato ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni, azzera i guadagni accumulati nella prima ora di scambi e gira in negativo, con un ribasso dell'1,03% a 14,875 euro.

"Il nostro primo giorno di quotazione segna una storica pietra miliare in quanto diventiamo una società completamente indipendente", ha detto il ceo di Iveco Group, Gerrit Marx. "Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo periodo, a partire da basi solide, una squadra motivata e una strategia chiara. Questi elementi ci consentiranno di muoverci rapidamente, innovare e stringere partnership per sviluppare le migliori soluzioni nell’attuale contesto in rapida evoluzione. Inoltre, siamo pronti ad affrontare le sfide globali del cambiamento climatico, facendo riferimento diretto ai principi ambientali, sociali e di governance della nostra responsabilità pubblica. Intendiamo impegnarci a trasformare non solo le nostre operazioni, ma anche il nostro segmento di riferimento, sostenuti dalle soluzioni che ci vedono pionieri nei settori più avanzati del trasporto su strada e della propulsione, inclusi i combustibili alternativi, la guida autonoma e i nuovi modelli di business".