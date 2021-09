"L'Ivermectina è un farmaco pericoloso per le persone, è un vermifugo per cavalli". Così Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center dell'università della Florida, ospite di 'DiMartedì su La7. "Non è registrato per le persone, non serve a niente contro il Covid, anzi, fa male. Non andiamo dietro a queste fandonie"", spiega l'esperta