Ivory Dentin Graft™, il primo e unico innesto di dentina, riceve il marchio CE

Ivory Dentin Graft crea una nuova categoria di dentina come sostituti da innesto per riparare e rigenerare la massa ossea.

KEFAR SAVA, Israele, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Sviluppato da Ivory Graft Ltd., l'Ivory Dentin Graft™ è un nuovo innesto di dentina. Questo materiale è stato progettato su misura per l'uso in procedure dentali basate sui vantaggi degli innesti di dentina autologhi, documentati e comprovati in anni di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Matrice organica attiva, Ivory Dentin Graft conserva la forma naturale della dentina suina da cui deriva, così come la matrice proteica. Ivory Dentin Graft ha ricevuto il marchio CE (secondo la MDR 2017/745).

Ivory Dentin Graft deriva da dentina naturale, senza additivi. La composizione della dentina è molto simile a quella dell'osso, pertanto le sue proprietà biologiche e fisiomeccaniche la rendono un materiale d'innesto ideale.

Questo sostituto unico per l'innesto di dentina ha dimostrato clinicamente di supportare la formazione di nuovi tessuti duri. È stato condotto uno studio clinico prospettico, randomizzato, in semi-cieco con valutazioni in cieco. Lo studio ha confrontato i soggetti innestati con Ivory Dentin Graft (gruppo sperimentale) e i soggetti innestati con un mix eterologo di ossa cortico-cancellose di suino (gruppo comparatore) per la conservazione della cresta alveolare a seguito dell'estrazione di denti. A 4 mesi dalla procedura, lo studio ha dimostrato i risultati di efficacia di Ivory Dentin Graft:

promozione superiore alla media di una buona interfaccia tra l'osso ospite e il materiale d'innesto (85% vs. 40%) e un aumento del 50% della formazione di nuovo osso (rispettivamente del 60,75% vs. 42,81%). Queste due caratteristiche sono importanti per la rigenerazione e l'integrazione dei tessuti, che seguono l'estrazione dei denti e l'innesto, e facilitano l'attività osteogenica.

"Riteniamo che la tecnologia brevettata di Ivory Graft per questa nuova categoria di innesti di dentina abbia il potenziale per rivoluzionare i sostituti per innesti dentali e i materiali per innesto clinico in generale", ha dichiarato Eyal Miller, CEO. "Siamo entusiasti di incontrare i più importanti medici all'European Congress of Osseointegration (EAO) che si terrà a Ginevra la prossima settimana per mostrare loro i risultati raggiunti, e vi invitiamo a visitare il nostro stand (D47). Ivory Graft è passata dalla fase di ricerca e sviluppo alla commercializzazione, e ha collaborato con esperti partner commerciali europei per accelerare la presenza di Ivory Dentin Graft nell'UE. Siamo attualmente nella fase finale di creazione della nostra rete di partner di distribuzione e opinion leader chiave, con professionisti leader a livello mondiale".

Informazioni su Ivory Graft

Fondata nel 2013, Ivory Graft Ltd. si concentra sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di materiali per innesti di dentina per la riparazione o la rigenerazione di massa ossea. Ivory Graft ha sviluppato un innesto di dentina di origine naturale e bioriassorbibile con una matrice organica attiva. Ivory Dentin Graft ha ricevuto il marchio CE ed è in corso il processo normativo per l'autorizzazione dell'FDA. I piani di Ivory Graft per i prodotti futuri includono applicazioni ortopediche (colonna vertebrale) e altri dispositivi dentali. Di proprietà privata, Ivory Graft è stata fondata ed è finanziata dai più importanti medici e leader del settore. Ivory Graft si trova nel Distretto centrale di Israele, all'interno dell'innovativo e fiorente ecosistema medico e dentale.

