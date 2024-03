IX Trofeo SIS Roma, in grande evidenza i nuotatori laziali

Oltre 55 società in gara e ben 26 sodalizi provenienti da altre regioni. Partecipanti oltre 800 atleti per un totale di 3164 presenze gara. Il team Aurelia Nuoto – SIS ha conseguito 20 medaglie, di cui 11 d’oro.

Il nuoto romano cresce e soprattutto va segnalata anche la nuova realtà dei nuotatori del litorale romano che nella IX edizione del Trofeo SIS Roma hanno fatto segnalare risultati di assoluto interesse nazionale. Il team SIS – Aurelia Nuoto ha ottenuto in questa edizione venti medaglie, tra cui 11 ori, 7 argenti e 2 bronzi. A questa edizione del Trofeo erano iscritti oltre 800 atleti per un totale di 3164 presenze gara, un appuntamento particolarmente atteso e con la massiccia presenza di atleti giunti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 26 società provenienti da altre regioni e 17 dal Lazio, per un totale di 55 società in gara. Numeri che hanno dato ragione allo sforzo organizzativo della SIS Roma, oramai tra le società capitoline leader del settore che è riuscita nel difficile compito di trasformare il trofeo in un appuntamento nazionale e non più solo regionale, un passo avanti di rilievo che è stato confermato anche dai risultati agonistici conseguiti dagli atleti del team.

Per la prima volta, infatti, la SIS Roma ha ottenuto il 10° posto in classifica generale per società con punti 158, ma assieme ai risultati conseguiti dall’Aurelia Nuoto, sodalizio 7° classificato con 166 punti, le due società sorelle avrebbero conseguito 324 punti totali che sarebbero valsi il secondo posto in classifica finale dietro all’Olimpia Sport Village, team pugliese dalle grandi tradizioni.

Sono sette, ad ogni modo, le società del Lazio che si sono classificate tra le prime dieci squadre, segnale dei progressi registrati dai nuotatori di casa.

Il DT del settore nuoto della SIS Roma Daniele Torelli ha commentato: “E’ stato un evento sportivo di grande valore tecnico, al di là dei risultati conseguiti. L’organizzazione l’ha fatta da “padrona” e tutto è filato liscio. I risultati agonistici, in queste condizioni, non potevano mancare ed infatti, abbiamo avuto le conferme che aspettavamo. Tra i risultati ottenuti in maggior rilievo volevo segnalare la conquista della medaglia d’oro di Alessandro Giustolisi nei 50m farfalla che ha ottenuto il pass per i Campionati Nazionali di Categoria, fermandosi….per così dire, a soli 3 centesimi dal tempo necessario a partecipare ai Campionati Italiani assoluti di Riccione. E’ andato benissimo anche il fratello Valerio Giustolisi, che ha ottenuto il tempo per gli italiani di categoria nei 100 rana, dopo essersi già qualificato per i 200 m rana. Il giovane emergente di questa edizione del trofeo è stato, di sicuro, il nostro Francesco Cecconi che ha ottenuto tre medaglie d’oro e un argento con il pass per i Nazionali di Categoria nelle gare 100, 200 farfalla e 100 dorso”.

Elenco delle medaglie conquistate dagli atleti del team SIS – Aurelia Nuoto al recente Trofeo Sis Roma svoltosi presso il Polo Natatorio di Ostia il 3-4 febbraio 2024

Settore Femminile.

Caretti Alessia Ass 1° 50 Farfalla 26’’75

1° 50 Rana 31’’52

Lamanna Chiara Jun 1° 50 Dorso 28’’70

2° 100 Dorso 1’02’16

Lucattini Daria Ass 2° 50 Dorso 29’’04

3° 100 Dorso 1’02’’80

Pettinella Flavia Jun 2° 50 Farfalla 28’’93

Settore Maschile.

Cecconi Francesco R 14 1° 100 Dorso 1’01’10

1° 100 Farfalla 1’01’’09

1° 200 Farfalla 2’17’’21

2° 50 Stile Libero 25’’35

Acampora Alessandro Rag 1° 400 Stile Libero 4’01’17

Giustolisi Alessandro Jun 1° 50 Farfalla 24’’95

Vitale Alessio Ass 1° 1500 Stile libero 15’54’’79

Chessa Diego Jun 1° 50 Stile Libero 22’48

Nobile Federico Jun 2° 100 Stile Libero 50’’56

2° 50 Farfalla 25’’31

3° 100 Farfalla 55’’17

Nobile Roberto Ass 2° 50 Farfalla 25’’12

