JA Solar ancora una volta premiata da EUPD come "Top PV Brand" nelle regioni LATAM e Africa

PECHINO, 24 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, JA Solar, azienda produttrice leader a livello mondiale di prodotti fotovoltaici (PV), è stata premiata con il "Top PV Brand" nella regione LATAM (e nelle sue principali economie Brasile, Messico e Cile) e in Africa (inclusa la sua principale economia Nigeria) da EUPD Research, un autorevole istituto di ricerca internazionale, evidenziando le straordinarie prestazioni sul mercato di JA Solar in questi paesi e regioni.

EUPD Research, un rinomato istituto di ricerca internazionale indipendente con una vasta esperienza, conduce ricerche approfondite su installatori fotovoltaici locali e utenti finali per selezionare aziende che eccellono in vari aspetti, come sensibilizzazione, soddisfazione dei clienti, scelta dei clienti ed estensione della distribuzione, premiandole con il "Top PV Brand". Il premio è prestigioso e ben noto nel settore del fotovoltaico globale ed è una buona referenza per i clienti nello scegliere prodotti fotovoltaici di alta qualità.

Negli ultimi anni JA Solar è stata premiata col "Top PV Brand" da EUPD in Europa, regione MENA (Medio Oriente e Nordafrica), Germania, Francia, Polonia, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Australia, Vietnam e in altri paesi e regioni, un riconoscimento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti da JA Solar in paesi e regioni di tutto il mondo e dell'eccezionale contributo di JA Solar allo sviluppo dei mercati fotovoltaici in questi paesi e regioni.

