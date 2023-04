JA Solar mantiene il rating AAA nel rapporto di bancabilità PV ModuleTech

PECHINO, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar si è nuovamente classificata nella categoria AAA più alta nel rapporto sulla bancabilità del fotovoltaico ModuleTech per il Q1 del 2023, sottolineando la solidità complessiva dell'azienda.

Il rapporto PV Tech si basa su un'analisi completa delle prestazioni di un produttore in parametri tra cui spedizioni, capacità di produzione, tecnologia e posizione finanziaria e l'azienda ha ottenuto un punteggio elevato in ciascuna di queste aree.

Secondo il suo rapporto annuale per il 2022, i ricavi totali di JA Solar sono stati pari a CNY 72.989 miliardi, con una crescita del 76,72% su base annua, con un utile netto attribuibile alla società madre di CNY 5.533 miliardi, con una crescita del 171,4% dal 2021.

Alla fine del 2022, l'azienda aveva ricevuto 1.260 brevetti sviluppati in modo indipendente ed è ampiamente riconosciuta come uno dei principali attori del settore, essendo classificata tra le prime Fortune China 500, tra le prime 500 imprese private in Cina e tra le prime 500 nuove imprese energetiche a livello globale. Tra il 2014 e il 2022 JA Solar è stata classificata come "Top Performer" da PVEL, una delle principali organizzazioni indipendenti di test fotovoltaici di terze parti al mondo, in almeno sette occasioni.

JA Solar mantiene una strategia globale con più stabilimenti di produzione in tutto il mondo e tredici aziende di vendita all'estero. La rete di vendita e assistenza di prodotti dell'azienda si estende ora a 135 Paesi e regioni in tutto il mondo.

Alla fine del 2022, le spedizioni globali cumulative di JA Solar avevano raggiunto 128 GW, con spedizioni estere che rappresentavano circa il 60% del totale. L'azienda ha continuato a rafforzare la sua catena industriale integrata verticalmente e ha formulato un piano a lungo termine per costruire la capacità di produzione e migliorare la catena di fornitura nei principali mercati fotovoltaici di tutto il mondo, promuovendo costantemente la strategia globale dell'azienda e fornendo servizi potenziati ai clienti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057684/image1.jpg

