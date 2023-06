JA Solar riceve il Top Brand FV Award per il mercato europeo da EUPD Research

PECHINO, 30 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Il 14 giugno, JA Solar ha ricevuto il premio Top Brand PV per il mercato europeo da EUPD Research presso il suo stand, con il CEO di EUPD Research, Markus A.W. Hoehner e Jin Baofang, presidente di JA Solar, entrambi presenti alla cerimonia di certificazione.

Top Brand PV è stata premiata dall'autorevole istituto di ricerca di fama mondiale EUPD Research e gode di un'ottima reputazione nel settore fotovoltaico globale ed è la prova dell'elevata credibilità del marchio fotovoltaico. Attraverso ricerche approfondite su installatori e distributori in vari mercati fotovoltaici in tutto il mondo, EUPD Research seleziona aziende eccezionali in termini di visibilità, soddisfazione del cliente, selezione dei clienti e gamma di distribuzione prima di assegnare il premio Top Brand PV.

JA Solar mantiene una posizione di leadership nel mercato europeo da molti anni. Nel 2022, la sua quota di mercato in Europa ha raggiunto il 23%, con risultati eccezionali nel Regno Unito e nei Paesi Bassi dove ha raggiunto rispettivamente il 68% e il 55%. Questo riflette appieno l'eccellente reputazione del prodotto di JA Solar e l'elevato riconoscimento del mercato.

Negli ultimi anni, l'azienda JA Solar è stata premiata come Top Brand PV da EUPD Research in Europa, America Latina, Africa, regione MENA, Sud-est asiatico, Africa, Germania, Francia, Polonia, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Brasile, Messico, Cile, Nigeria, Vietnam, Tailandia, Filippine, ecc., dimostrando l'alto riconoscimento che l'azienda ei suoi prodotti hanno ottenuto nel mercato globale.

