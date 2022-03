Jackery Solar Generator Solutions espande il mercato europeo a Spagna, Francia e Italia

BARCELONA, Spagna, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondiale nella fornitura di stazioni di alimentazione portatili e pannelli solari, ha annunciato la sua espansione del mercato europeo in tre nuovi paesi: Spagna, Francia e Italia. Si tratta di un passo fondamentale per consolidare ulteriormente la propria presenza sui mercati europei. Grazie alle sue tecnologie innovative, prodotti e servizi, Jackery continua a dimostrare di avere successo in tutto il mondo.

I prodotti di Jackery, tra cui le stazioni di alimentazione portatili E240, E500 ed E1000, saranno disponibili nei mercati francese, italiano e spagnolo via Amazon, oltre che nei negozi offline, tra cui i negozi tradizionali del rivenditore di elettronica Fnac-Darty in Francia. I prezzi al dettaglio saranno uniformi in tutti i paesi dell'UE.

« Parte della fama e della rapida crescita è stata la sua produzione specializzata di soluzioni alternative di energia solare », ha detto un alto dirigente di Jackery Europa. « Jackery è stata ben accolta in tutta Europa e continueremo a migliorare e arricchire la linea di prodotti Jackery per rimanere sempre all'avanguardia nella tecnologia dell'alimentazione, oltre a entrare costantemente in piattaforme di vendita più localizzate in Francia, Italia e Spagna. »

Negli ultimi anni, Jackery è entrata in nuovi mercati tra cui l'Asia Pacifica e l'Europa, in entrambi è stata ben accolta, raggiungendo il primo posto grazie alla notorietà del marchio e alla quota di mercato.

Le ragioni dell'ultima espansione di Jackery includono i risultati di vendita di Amazon che, entro la fine del 2021 erano aumentati dell'88%, tra cui un aumento dell'84% di MoM nell' Amazon store tedesco dell'azienda. L'SG1000 è attualmente il prodotto più venduto dell'azienda, seguito dal pannello solare da 100 watt, SolarSaga. Jackery Explorer 1000 è una delle stazioni di alimentazione portatili più potenti della serie Explorer dell'azienda con una capacità di 1002Wh, una potenza nominale di 1000W e porte di ricarica/ricarica multiple. Soddisfa la maggior parte dei requisiti di alimentazione completa dei consumatori per tutti i dispositivi e molti elettrodomestici principali.

Nel 2018, Jackery ha iniziato a creare pannelli solari per la vita all'aperto, diventando la prima azienda al mondo a creare il concetto di generazione solare abbinata alla sua stazione di alimentazione portatile con un robusto pannello solare. Da allora, Jackery ha continuato a sviluppare il suo eccellente marchio e linea di prodotti sostenibili per la vita all'aperto, diventando lo standard del settore e il punto di riferimento per la ricarica solare e rinnovabile.

Jackery offre una serie di soluzioni di alimentazione portatile, tra cui generatori solari, centrali elettriche portatili e pannelli solari. Clicca qui