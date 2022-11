Jacuzzi® e Santander Consumer Bank: una nuova partnership per facilitare l’acquisto di prodotti per il benessere

Milano, 17 Novembre 2022 - Jacuzzi®, leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere e Santander Consumer Bank, banca specializzata nel settore del credito al consumo, hanno siglato un accordo di collaborazione.

La partnership coinvolgerà tutti i rivenditori autorizzati e selezionati da Jacuzzi® e consentirà, grazie ai piani finanziari strutturati appositamente da Santander Consumer Bank, di facilitare l’acquisto dei prodotti e delle soluzioni firmate Jacuzzi®, per godersi il massimo del relax finanziando la Spa dei propri sogni.

Grazie all’accordo, richiedere un finanziamento per chi desidera acquistare un prodotto per il benessere sarà semplice e veloce: i rivenditori Jacuzzi®, puntualmente formati dalla capillare rete Santander Consumer Bank, saranno pronti ad accogliere le richieste dei clienti, che dovranno semplicemente fornire al dealer Jacuzzi® alcuni documenti standard per poi attendere l’esito della richiesta di finanziamento.

L’attivazione di questa nuova partnership rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento di esperienze di acquisto di qualità, tramite soluzioni commerciali ottimizzate per il massimo risultato di tutte le parti coinvolte. Dal canto suo Jacuzzi® potrà rendere il benessere e i propri prodotti accessibili a nuove fasce di pubblico, rispondendo con attenzione a quella parte di clientela che trova nelle soluzioni flessibili di pagamento un valore aggiunto in linea con le proprie esigenze finanziarie.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.jacuzzi.com/it-it/jacuzzi-finanziamento-spa.html

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi® Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è’ parte di Jacuzzi® Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.