Jacuzzi Europe: nuova certificazione UNI ISO 45001:2018. L’azienda ottiene una nuova Certificazione ISO per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Valvasone Arzene (PN), 22 Settembre 2022 – Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi Europe spa è lieta di comunicare di aver ottenuto la Certificazione UNI ISO 45001:2018, norma di riferimento internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo risultato è stato raggiunto dopo un percorso avviato nel 2021 che ha visto coinvolto un gruppo di lavoro composto dalla Direzione, dai lavoratori e da professionisti esterni e rappresenta una tappa significativa del processo di miglioramento delle procedure operative e del sistema di gestione in cui l’Azienda crede fortemente, oltreché elemento distintivo della propria attività d’impresa. Sono state effettuate analisi approfondite delle principali attività aziendali, attuati corsi di formazione ed ispezioni periodiche di conformità al fine di aggiornare le procedure per la sicurezza e mettere in atto tutte le azioni necessarie di mitigazione e prevenzione dei rischi.

“Jacuzzi ha portato avanti la certificazione e la revisione delle procedure interne sulla sicurezza convinta del valore strategico e dell’importanza di tutelare il benessere delle persone, garantendo loro un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Desidero ringraziare il gruppo di lavoro per l’importante risultato raggiunto, frutto dell’impegno e dell’attenzione profusi in questi mesi” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fabrizio Turchet.

Tale certificazione si aggiunge a quella per la Qualità secondo la norma UNI ISO 9001:2015.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi® Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è’ parte di Jacuzzi® Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore hospitality.

Informazioni al pubblico:

Jacuzzi Europe

www.jacuzzi.com

info@jacuzzi.eu

+390434859111