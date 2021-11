Jacuzzi, nuovo sito internet dedicato al mondo del benessere e idroterapia

Completamente riprogettato per offrire un’esperienza immersiva nel benessere e nel mondo dell’arredobagno, grazie ad informazioni di prodotto, approfondimenti tematici in ambito design, wellness ed altri contenuti, tra testi, immagini interattive e video suggestivi. Jacuzzi® è lieta di presentare il nuovo sito istituzionale www.jacuzzi.com, un progetto internazionale che accomuna tutte le aree geografiche del gruppo, dagli Stati Uniti, all’Europa fino all’Asia.

Procede dunque con successo la presenza dell’azienda in ambito digitale, avviata anni fa con l’esordio sui principali social network e piattaforme digital –sui canali Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, seguiti da migliaia di appassionati nel mondo- e finalizzata nel biennio 2020/21 con soluzioni web specifiche per il trade ed il consumatore finale: il nuovo www.jacuzzi.com include anche Jacuzzi sensational wellness, portale Jacuzzi dedicato al settore hospitality e Jacuzzi spa virtual experience, servizio lanciato di recente per consentire al pubblico di visualizzare la propria spa preferita all’interno di sofisticati ambienti 3D. Il format unificato di www.jacuzzi.com, realizzato con grafica responsive, fa leva su uno stile lineare ed elegante, proprio come le soluzioni Jacuzzi®, per guidare l’utente tra le varie categorie di prodotto: spa, swim spa, bagno, sistemi doccia, sistemi sauna ed altro ancora.

Sul versante tecnico, www.jacuzzi.com è stato realizzato in collaborazione con CapGemini su piattaforma Salesforce commerce cloud, al fine di garantire totale compatibilità con le necessità specifiche degli utenti Jacuzzi in ogni parte del mondo, massima facilità di implementazione e aggiornamento, per essere ancora più veloci nel rispondere alle esigenze di ogni mercato.

L’architettura del nuovo sito, fortemente orientata al cliente finale Jacuzzi, lo rende particolarmente intuitivo e user friendly in fase di consultazione, sia dal sito stesso, sia dai principali motori di ricerca, per trovare i prodotti e le soluzioni benessere desiderate nel modo più efficace.

“Il lancio di www.jacuzzi.com giunge al culmine di un lungo lavoro di consolidamento del nostro brand in ambito digitale, secondo una strategia che, in piena sinergia con i canali social ed interventi seo, punta a conseguire massima prossimità a favore del pubblico e dei nostri partner commerciali. In particolare, la condivisione via web di competenza sui temi del wellness e dell’idroterapia, assieme a tutta l’esperienza maturata da Jacuzzi in ambito di design e arredobagno, consentirà all’azienda di diffondere la validità delle soluzioni offerte, confermando ulteriormente il proprio posizionamento di top brand nel segmento bagno, spa, wellness e benessere in generale", ha affermato Giorgio Terzuolo, brand e communication manager Jacuzzi Emea & Asia.

www.jacuzzi.com è già on-line e sarà disponibile in tutta l’area Emea in oltre 10 lingue in fase di lancio. Il nuovo sito sarà supportato da interventi continuativi su Google e da specifiche azioni di pr e social media marketing.