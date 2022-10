Jacuzzi® Virtus protagonista nello stand di Innerhofer a Fiera Hotel Bolzano

La prestigiosa Spa firmata Jacuzzi® sarà decorata dall’artista Abel Costantino ed esposta in modo permanente presso il nuovo showroom Innerhofer "Interior Tower" di Varna (BZ)

Milano, 5 Ottobre 2022 - Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi® sarà protagonista a Fiera Hotel Bolzano, kermesse internazionale per hôtellerie e ristorazione -alla sua 46a edizione- in programma a Bolzano dal 17 al 20 ottobre attraverso lo stand di Innerhofer, da oltre cent’anni punto di riferimento nella distribuzione di soluzioni in ambito termo-idro sanitario. Anche quest'anno Innerhofer sarà in grado di soddisfare le esigenze complete degli hotel in termini di bagno, ceramica e benessere, puntando su uno spazio in fiera di 118 mq, dotato di schermi interattivi e grafica 3D, tramite cui scoprire le ultime tendenze del settore.

Grazie all’iniziativa di Innerhofer, Jacuzzi® avrà spazio e visibilità nell’ambito di uno fra i più importanti appuntamenti nell’hospitality, potendo raggiungere il pubblico B2B -architetti, progettisti, società di costruzione e operatori- con le proprie novità. Tra tutte, massima attenzione a Jacuzzi® Virtus, la Spa con cui l’azienda conferma il proprio ruolo da protagonista nel mercato wellness ed hospitality, grazie a un’esperienza sviluppata negli anni al fianco di professionisti del settore. Caratterizzata da grandi dimensioni –250 x 215 cm– Jacuzzi® Virtus accoglie comodamente fino a sei persone in postazioni dedicate, per un’esperienza di idromassaggio personalizzata. Una soluzione versatile e all’avanguardia che risponde alle esigenze del cliente finale, incontrando perfettamente anche a quelle degli operatori nell’hospitality: garantisce infatti elevato risparmio energetico, massima facilità di gestione e -di conseguenza- un generale contenimento dei costi. Con il valore aggiunto del design e della tecnologia Jacuzzi®.

Live painting – Ma non è tutto: Innerhofer è riuscita ad assicurarsi il torinese Abel Costantino, illustratore ed Art&Creative Director, il quale durante la manifestazione "decorerà" le pannellature della Jacuzzi® Virtus esposta, reinterpretandola attraverso il suo tratto inconfondibile, fatto di simboli e immagini che toccano le corde collettive. L'intero processo sarà video-ripreso e condiviso sui social di Jacuzzi® ed Innerhofer. A fiera terminata, questa vasca Jacuzzi® Virtus così particolare sarà esposta in modo permanente all’interno del nuovo showroom Innerhofer "Interior Tower" di Varna (BZ).

“Negli ultimi anni il settore Hospitality è stato protagonista di importanti cambiamenti.”- ha affermato Costantino Marcellini, Commercial Director di Jacuzzi® Europe - “Rispetto a queste evoluzioni la nostra Azienda si è mossa con anticipo, continuando ad innovare per cogliere le sfide del mercato di domani e continuare a crescere su scala internazionale. La presenza a Fiera Hotel Bolzano attraverso un partner del calibro di Innerhofer fa sicuramente parte di questo percorso: si tratta di una manifestazione di assoluto riferimento che consentirà al brand di raggiungere i protagonisti di questo settore con nuove idee e soluzioni di valore” .

Il settore dell’Hospitality cresce da anni con regolarità e tassi di incremento interessanti. Nuove catene alberghiere si affacciano sul mercato con proposte e posizionamento di alto livello, mentre noti brand continuano ad espandere le proprie dimensioni, inaugurando nuove strutture. Jacuzzi® stessa, con il progetto Sensational Wellness™, collabora con i brand più affermati nell’hôtellerie ed è presente nelle strutture più prestigiose in tutto il mondo con proprie soluzioni in aree luxury dedicate.

