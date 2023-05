Jaguar Land Rover Italia presenta l’iniziativa E-ducation 2.0

Jaguar Land Rover presenta la nuova iniziativa E-ducation 2.0. Sensibilizzare le nuove generazioni al cambiamento, favorendo la mobilità sostenibile, un progetto didattico ed educativo supportato da LifeGate, la Società Benefit e network di formazione impegnata per un futuro più sostenibile.

Promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della mobilità sostenibile e dell’elettrificazione nel settore automotive, un cambiamento radicale di pensiero che evolve verso un maggior rispetto per l’ambiente, il programma E-ducation 2.0 promosso da Jaguar Land Rover Italia coinvolgerà 400 stupendi delle scuole secondarie in 5 città italiane (Roma, Milano, Torino, Firenze e Verona).

I dati dell’8° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile di LifeGate parlano chiaro, secondo una recente ricerca condotta su un campione di 800 casi, il 17% della GEN Z (fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni) preferisce l’auto elettrica per muoversi in città, dunque un giovane su 5 mostra il suo interesse per l’ambiente. Un dato questo superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello rilevato sull’intera popolazione italiana (7%).

Jaguar Land Rover: sfatare le fake news sull’auto elettrica

Una strategia che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla mobilità sostenibile, per combattere la disinformazione occorre educare, l’utilizzo dell’edutainment, rappresenta una modalità dinamica e interattiva di apprendimento che diverte e coinvolge, rendendo semplici concetti apparentemente complessi.

Gli studenti dell’E-ducation 2.0 coinvolti in escape room digitali, una dedicata a Smart cities e mobilità sostenibile e l’altra alle Fake news sulla mobilità elettrica, verranno messi alla prova tramite quiz, giochi didattici e cacce al tesoro.

Il progetto E-ducation 2.0 in una seconda fase coinvolgerà anche il personale Jaguar Land Rover Italia, la rete dei concessionari e i loro clienti.

Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia: “Per Jaguar Land Rover, la cultura e la sensibilizzazione, unite all’abbattimento dei falsi miti, possono e debbono cambiare la visione sulla mobilità, per aiutarci ad affrontare al meglio la sfida che attende, soprattutto le generazioni più giovani, verso la transizione elettrica. Vogliamo che la divulgazione sostenibile sia la protagonista del cambiamento in atto: una sfida che non è solo ambientale, ma anche sociale. Con il progetto E-ducation 2.0, faremo compiere ai giovani studenti un viaggio nel presente e nel futuro della mobilità, rendendoli protagonisti della transizione all’elettrico, per diventare, loro stessi, efficace cassa di risonanza su questi temi, verso la famiglia e gli amici”.

Enea Roveda, CEO di LifeGate: “Per LifeGate è fondamentale far comprendere ai più giovani che l’elettrificazione è sicuramente una tematica di attualità, legata alla crisi climatica, agli obiettivi di sviluppo sostenibili dettati dall’Agenda 2030 e alla consapevolezza da parte dell’Unione Europea della necessità di una transizione verso una mobilità più sostenibile, che rivoluzionerà l’industria dell’auto, riducendo definitivamente le emissioni di gas serra con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, risparmio energetico e minori costi per il possesso di un veicolo”.