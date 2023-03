Jaguar Land Rover: nasce il primo Engineering Hub in Italia

Jaguar Land Rover lancia il primo Engineering Hub in Italia. Un team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida lavorando sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione.

L’innovativo HUB rientra nella strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover, il brand britannico sta ampliando il suo team di ingegneri impegnati nelle aree dei sistemi di assistenza alla guida, una tecnologia sempre più presente sulle auto nuove e di futura generazione, un aspetto quello della sicurezza che oramai sta assumendo un ruolo sempre più importante anche durante la fase di progettazione.

Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato la validità di questa iniziativa tutta italiana, che forma i nuovi ingegneri creando così nuove opportunità di lavoro. Un nuovo modello di lavoro che forma piccole squadre, che coinvolgono continuamente, anche durante la fase di sviluppo, il cliente finale.

Jaguar Land Rover e NVIDIA

Nuove tecnologie in materia di veicoli autonomi, il brand britannico grazie anche alla collaborazione con NVIDIA, sta sviluppando nuove tecnologie in virtù anche delle future infrastrutture che saranno realizzate.

A partire dal 2025, le nuove Jaguar Land Rover saranno dotate di un numerosi sistemi di assistenza alla guida, sistemi di sicurezza attiva che saranno utilizzati anche per il parcheggio.

Assumerà un ruolo sempre più importante anche l’intelligenza artificiale, che consentirà di monitorare lo stato del conducente e quello degli occupanti, ma anche di analizzare e visualizzare sui sistemi di intrattenimento interno l’ambiente circostante al veicolo.

Intelligenza artificiale nel futuro di Jaguar Land Rover

Una profonda trasformazione digitale che prevede un grande dispendio di capitali ma anche di risorse umane, soluzioni che consentiranno al brand automobilistico inglese di tracciare il futuro.

Marco Santucci, sottolinea come iniziative di questo genere siano fondamentali per premiare anche giovani talenti, usciti dall’università e pronti a dare il contributo in grandi realtà.