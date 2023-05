Jaguar Land Rover: pronto un investimento di 15 miliardi di sterline

Jaguar Land Rover è pronta a investire 15 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni per favorire l’industrializzazione.

Lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, sarà trasformato in un impianto di produzione per unità interamente elettriche, la piattaforma EMA (acronimo di Electrified Modular Architecture) sarà utilizzata per la produzione di veicoli completamente elettrici.

In occasione di un incontro con i media di tutto il mondo presso il centro Jaguar Land Rover di Gaydon, Adrian Mardell Chief Executive, ha riaffermato quando il brand inglese sia impegnato nel dare attuazione alla strategia Reimagine.

Entro il 2030 ci sarà un riposizionamento di Jaguar Land Rover in quanto nuovo produttore di auto elettriche Modern Luxury, nell’attesa che questo piano si realizzi, il Marchio made in UK continua a procedere diritta verso i suoi obiettivi, raggiungere un positivo flusso finanziario netto entro il 2025 e un reddito utile a doppia cifra entro il 2026.

Adrian Mardell, CEO di Jaguar Land Rover ha dichiarato: “Due anni fa abbiamo lanciato la nostra strategia Reimagine e da allora abbiamo fatto grandi progressi, tra cui il lancio di due nuovi modelli Modern Luxury notevolmente acclamati, la Range Rover e la Range Rover Sport, che vanno ad aggiungersi alla famiglia Defender, per la quale stiamo riscontrando una domanda da record.

Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo affrontando i venti contrari della pandemia e della scarsità di chip, aumentando proficuamente la produzione dei nostri modelli più redditizi per ottenere un profitto nel terzo trimestre.

Oggi sono orgoglioso che stiamo accelerando il nostro percorso di elettrificazione rendendo uno degli stabilimenti di Regno Unito e la nostra architettura di prossima generazione dedicata ai SUV di lusso di medie dimensioni, totalmente dedicati alla propulsione elettrica.

Questo investimento ci consentirà di realizzare la nostra visione Modern Luxury della futura elettrificazione, sviluppando nuove competenze e riaffermando il nostro impegno nel voler diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2039”.