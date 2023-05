Jaguar Land Rover punta alle start-up della silicon valley

Jaguar Land Rover celebra il primo anniversario del suo programma Open Innovation annunciando l'espansione della sua presenza in Israele, nella Silicon Valley e negli Stati Uniti.

Si tratta di un progetto che ha interessato oltre 600 start-up a livello globale, dando vita a 27 progetti di co-creazione. Il programma Open Innovation ha già due esempi di successo importanti legati ai servizi di abbonamento alla mobilità in Brasile. Il primo, denominato, Jaguar On Demand è un servizio di noleggio a breve termine per Jaguar I-PACE mentre il secondo, Subscription, un servizio di leasing veicoli.

Il programma Open Innovation offre connessioni con oltre 600 start-up a livello globale

Igor Murakami, Director New Services and Open Innovation di JLR, ha dichiarato: "Questi due nuovi servizi esplorano modelli di utilizzo entusiasmanti per servire il mercato del lusso in rapida crescita, non solo in tutta l'America Latina, ma oltre, e mostrano chiaramente i vantaggi di lavorare a stretto contatto con le start-up, per guidare l'innovazione.

"La co-creazione così gestita su tutto, dalle nuove soluzioni software alla progettazione di alternative sostenibili per i nostri veicoli e servizi, è una parte essenziale della nostra visione per il futuro."

Il programma Open Innovation di JLR è stato istituito nel 2022, per offrire una collaborazione globale a start-up, scale-up, organizzazioni esterne affini e il più ampio Gruppo Tata, esplorando opportunità in sette aree chiave: Elettrificazione, Connettività, Servizi Digitali, Metaverso, Industria 4.0, Talento e Sostenibilità.