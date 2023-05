Jaguar Land Rover torna in utile e rilancia con investimenti per 15 mld sterline

Il Ceo Adrian Mardell conferma il target di una forte redditività, l'impegno per la produzione in Uk e il posizionamento di leader Modern Luxury nell'elettrico

Dopo il cambio della guardia fra Thierry Bolloré e Adrian Mardell, il gruppo Jaguar Land Rover rilancia con una serie di iniziative - con un investimento di 15 miliardi di sterline - per riguadagnare redditività e affermare il proprio posizionamento nel segmento del Modern Luxury. Lo ha confermato lo stesso Mardell annunciando che lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione per unità interamente elettriche e che l'architettura della prossima generazione di SUV di medie dimensioni, l’EMA (Electrified Modular Architecture), sarà ora destinata a veicoli puramente elettrificati.

In un incontro con i media di tutto il mondo, presso il centro Jaguar Land Rover di Gaydon, il nuovo Chief Executive ha riaffermato l'impegno di Jaguar Land Rover verso i suoi obiettivi finanziari con l'obiettivo di raggiungere un positivo flusso finanziario netto entro l'anno fiscale 2025 e un EBIT (reddito utile) a doppia cifra entro il 2026. "Due anni fa - ha ricordato - abbiamo lanciato la nostra strategia Reimagine e da allora abbiamo fatto grandi progressi, tra cui il lancio di due nuovi modelli Modern Luxury di successo, la Range Rover e la Range Rover Sport, che vanno ad aggiungersi alla famiglia Defender, per la quale stiamo riscontrando una domanda da record. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo affrontando i venti contrari della pandemia e della scarsità di chip, aumentando proficuamente la produzione dei nostri modelli più redditizi per arrivare all'utile nel terzo trimestre"

"Oggi sono orgoglioso di annunciare che stiamo accelerando il nostro percorso di elettrificazione, rendendo uno dei nostri stabilimenti nel Regno Unito e la nostra architettura di prossima generazione dedicata ai SUV di lusso di medie dimensioni, totalmente dedicati alla propulsione elettrica. Questo investimento - ha sottolineato il Ceo - ci consentirà di realizzare la nostra visione Modern Luxury della futura elettrificazione, sviluppando nuove competenze e riaffermando il nostro impegno nel voler diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2039".

Presentando la sua roadmap per l'elettrificazione di prossima generazione, Jaguar Land Rover ha confermato che, a partire dalla fine di quest’anno, aprirà gli ordinativi per la Range Rover in versione completamente elettrica. in arrivo anche un SUV Modern Luxury di medie dimensioni di prossima generazione interamente elettrificato della famiglia Range Rover, che verrà lanciato nel 2025 e sarà costruito ad Halewood, nel Merseyside. Una iniziativa - si sottolinea dal gruppo - che "conferma ulteriormente l'impegno di Jaguar Land Rover nel futuro dell’industria automobilistica britannica".

Al fianco dell'architettura EMA - che sarà esclusivamente dedicata alla propulsione elettrica - Jaguar Land Rover manterrà inalterata l'architettura MLA (Modular Longitudinal Architecture) su cui sono costruite la Range Rover e la Range Rover Sport, offrendo varianti con motore a combustione interna (ICE) , IBRIDE e BEV (Battery Electric Vehicle). Una offerta improntata alla "flessibilità senza compromessi", in modo da poter adattare la propria linea di veicoli alle esigenze dei diversi mercati mondiali, che si muovono a differenti velocità verso obiettivi di mobilità sostenibile.

Il gruppo inoltre punta a diversificare ulteriormente i marchi in una cosiddetta 'House of Brands' che dovrebbe esaltare il carattere unico rispettivamente di Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar. Per quest'ultimo marchio è stato annunciata una trasformazione nel segno del design che inizierà con una GT a 4 porte costruita a Solihull, nelle West Midlands, nel Regno Unito. Con una potenza superiore a qualsiasi altro modello precedente, un'autonomia fino a 700 km (430 miglia) e con prezzi a partire da 100.000 sterline, la nuova Jaguar sarà costruita su un'esclusiva architettura, denominata JEA . Ulteriori dettagli sulla nuova Jaguar GT a 4 porte saranno resi noti nel corso dell'anno, prima dell’inizio delle vendite in alcuni selezionati mercati nel 2024,e della consegna ai clienti che avverrà nel 2025.