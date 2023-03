James Bond, via i termini razzisti dai romanzi

La nuova edizione inglese dei romanzi di James Bond sarà ripulita dai passaggi più razzisti: parole come 'negro', 'nero' o 'africano' spariranno per sempre dalle pagine. Dopo la controversia sull'editing dei testi dello scrittore inglese Roald Dahl scoppiata nei giorni scorsi, ora è il turno dei libri di un altro popolare autore britannico, Ian Fleming.

Un articolo pubblicato dal quotidiano londinese The Telegraph rivela che prima della ristampa dei romanzi del creatore dell'agente segreto 007, prevista per aprile in occasione dei 70 anni di Casino Royale, il primo libro della saga spionistica, la Ian Fleming Publications Ltd, che detiene i diritti d'autore, ha commissionato una revisione per cancellare parole che oggi potrebbero suscitare polemiche per la loro inappropriatezza.

Ogni nuova edizione di James Bond riporterà la dicitura: Questo libro è stato scritto in un'epoca in cui erano comuni termini e atteggiamenti che potrebbero essere considerati offensivi dai lettori moderni. Per la prossima edizione di Casino Royale sono stati apportati alcuni aggiornamenti, pur mantenendo la massima fedeltà al testo originale e al periodo in cui è ambientato, ha dichiarato un portavoce della Ian Fleming Publications Ltd al Telegraph.

Un termine peggiorativo comunemente usato per le persone di colore da Fleming, i cui libri di Bond furono pubblicati tra il 1951 e il 1966, è stato rimosso: negro è stato sostituito con persona di colore o uomo di colore. In altri casi, i riferimenti sono stati modificati.

Ad esempio, in Vivi e lascia morire (1954), l'opinione di Bond sugli africani che operano nel commercio dell'oro e dei diamanti come tipi piuttosto rispettosi della legge, a parte quando hanno bevuto troppo è stata modificata in tipi piuttosto rispettosi della legge, a mio parere. Le modifiche di questo romanzo erano state autorizzate dallo stesso Fleming prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1964.

Un'altra scena del libro, ambientata durante uno strip tease in un nightclub di Harlem, in origine era Bond sentiva il pubblico ansimare e grugnire come maiali alla mangiatoia. È stato modificato in Bond poteva percepire la tensione elettrica nella stanza. In molti libri, tra cui Thunderball (1961), Quantum of Solace (1960) e Goldfinger (1959), sono state eliminate le etnie.

Seguendo l'approccio di Ian Flaming, abbiamo esaminato le occorrenze di diversi termini razziali nei libri e abbiamo rimosso una serie di singole parole o le abbiamo sostituite con termini oggi più accettati ma in linea con il periodo in cui i libri sono stati scritti, ha detto Ian Fleming Publications Ltd.