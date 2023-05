Jean Lipardi (Agl Aste Immobiliari, Monza e Brianza): “Così è possibile acquistare casa in modo vantaggioso”

Grazie a un software gli utenti delle tre sedi sul territorio sono aggiornati ogni settimana sui nuovi immobili disponibili

Monza e Brianza, 22 maggio 2023 - Acquistare una casa all’asta rappresenta un’ottima occasione per scegliere l’abitazione dei propri sogni pagandola meno del suo valore di mercato. Le potenzialità del settore sono chiare: da una parte c’è la dinamicità, con i tribunali che propongono ogni settimana nuovi immobili, dall’altra la convenienza, poiché le proprietà in questione arrivano da fallimenti o pignoramenti e sono quindi proposte a cifre molto vantaggiose. Tutto ciò, però, non deve portare a credere di poter agire con leggerezza, poiché il rischio è altissimo. “Acquistare una casa non adatta alle proprie esigenze o con problematiche di cui all’inizio non ci si accorge può risultare molto pesante, perché poi diventa estremamente difficile disfarsene. Perciò è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di analizzare e comprendere appieno tutta la documentazione fornita dal tribunale” spiega Jean Lipardi, responsabile di tre sedi lombarde di Agl Aste Immobiliari (con competenza sul territorio di Monza e Brianza, Saronno-Varese, Vimercate-Lecco e Cantù-Como), che sottolinea anche il contributo determinate del consulente nell’individuare in anticipo quale sarà il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Come? “Utilizzando l’esperienza accumulata e studiando nel dettaglio tendenze di mercato e precedenti relativi alla stessa tipologia di immobile, alla zona e al taglio della casa in oggetto”.

La conoscenza del mercato e delle dinamiche di settore, del resto, sono state determinanti anche per l’apertura della sede di Monza della società. “Era marzo 2020, in pieno lockdown, decisi di seguire il mio istinto immaginando che alla fine della pandemia le persone avrebbero cercato alloggi più grandi e con spazi all’aperto – racconta Lipardi – Ipotizzai l’esodo di tanti milanesi verso la Brianza che si è poi realizzato”. E molti di loro hanno optato per l’acquisto di immobili all’asta, che risulta estremamente conveniente sebbene imponga tempi di decisione e azione piuttosto stretti. In questo senso affidarsi ad un consulente esperto è determinante. “È importante sapersi ritirare nel momento in cui l’acquisto non risulta più conveniente” aggiunge Lipardi, che fissa la quota limite all’80% del prezzo di mercato, ma sottolinea come “per immobili importanti come ville e castelli sia possibile concludere anche al 50 per cento del valore”.

Per scegliere il professionista a cui affidarsi può essere utile guardare al metodo di lavoro che applica. “Agl Aste Immobiliari, per esempio, utilizza lo stesso modus operandi in tutti i propri uffici – spiega il consulente – Il cliente sottoscrive un contratto senza limiti temporali per la gestione della ricerca della sua casa e ogni mercoledì, grazie ad un software progettato da noi, riceve un’email in cui vengono presentati i nuovi immobili che presentano le caratteristiche da lui richieste”. Nonostante la mancanza di limiti temporali, nella maggior parte dei casi “la ricerca si conclude nell’arco di 3-6 mesi, con un tasso medio di chiusura delle aste del 70%”.

Elemento di primaria importanza è poi l’accesso a mutui e finanziamenti. “Il nostro reparto credito - aggiunge Lipardi - collabora con 18 banche grazie alle quali molto spesso si riesce a coprire il 100% della cifra necessaria per partecipare all’asta”. Un fattore non di poco conto, visti i tempi rapidissimi richiesti dal settore.

