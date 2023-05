Jeep Avenger eletta Auto elettrica dell’anno 2023

In occasione Electric Awards 2023, la nuova Jeep Avenger si aggiudica il titolo di Auto Elettrica dell’anno.

Jeep Avenger continua a mietere successi.

Il SUV 100% elettrico è stato eletto “Auto elettrica dell’anno” dal team di TopGear.com, la nuova Jeep Avenger vince anche il titolo di Best Electric City Car nell’ambito degli “Electric Awards 2023”.

Dimensioni compatte per un modello facile e divertente da guidare, la nuova Avenger nasce per il fuoristrada leggero, grazie a sbalzi corti e a una lunga escursione delle sospensioni, che le consentono di affrontare dossi e buche. La notevole altezza da terra consente di trasportare comodamente, passeggeri adulti sul divano posteriore, adeguato alle esigenze è il vano bagagli.

Jeep Avenger è disponibile in Italia anche con motorizzazione benzina

Non solo 100% elettrica, ma anche benzina, ad animare la versione costruita espressamente per il mercato italiano e spagnolo è un propulsore turbo da 1.2 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri al minuto per una coppia massima di 205 Nm a 1.750 giri al minuto.

Un motore che assicura bassi livelli di emissioni (inferiori ai 130 g/km), per uno 0 - 100 km/h in 10,6 secondi.

Jack Rix, direttore di Top Gear Magazine, ha dichiarato: “Jeep Avenger è una di quelle auto che sembra essere stata progettata da persone appassionate al proprio lavoro. Forme, proporzioni, texture, colori e grafica sono moderni e si combinano molto bene. Sorge su una piattaforma nota, accuratamente migliorata e ben confezionata, e ha un prezzo accattivante.

È accessibile, non esclusiva. E per i tempi che corrono, è un’ottima cosa”.

Nuova Jeep Avenger: dotazione completa

Di serie la nuova Avenger è dotata del Select Terrain e dell’Hill Descent Control, il suo angolo di attacco di 20 gradi e il suo angolo di uscita pari a 32 gradi, lo rendono perfetto per ogni tipologia di utilizzo.

Capace nell’off-road ma altrettanto confortevole nell’utilizzo di tutti i giorni, la sua capacità di carico varia da 355 litri per la variante elettrica ai 380 litri per quella endotermica.