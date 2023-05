Jeep Avenger: il SUV elettrico che piace!

Jeep Avenger è una vettura pensata per essere usata tutti giorni ed in ogni contesto, soprattutto urbano.

Ha dimensioni compatte, la nuova Jeep Avenger ha una lunghezza di 4,08 metri, una larghezza di 1,72 metri, un’altezza di 1,53 metri, con un passo di 2,56 metri ed un bagagliaio dalla capienza standard di 380 litri.

La sua linea è ispirata a quella di altri modelli presenti in gamma, il frontale squadrato richiama subito alla mente vetture come Cherokee e Compass, la griglia anteriore, come su tutte le auto elettriche è chiusa, pur se presenta le caratteristiche sette feritoie, mentre i gruppi ottici a LED danno vita ad una firma luminosa facilmente riconoscibile.

L’abitacolo ha delle soluzioni originali così come lo è il cruscotto che è percorso da una striscia centrale nello stesso colore della carrozzeria.

Jeep Avenger: prestazioni e dotazione

Il sistema dell’infotainment si avvale di due display da 10,25 pollici, il primo dedicato alla strumentazione ed il secondo al sistema Uconnect, quest’ultimo è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

La propulsione è affidata ad un motore elettrico che dispone di una potenza massima di 156 CV, con una coppia di 260 Nm, supportato da un pacco batteria da 54 kWh.

La velocità massima è autolimitata elettronicamente a 150 km/h con una accelerazione 0-100 km/h in 9 secondi.

La suite ADAS di Livello 2 include sistemi di ultima generazione come l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Jam Assist, il Traffic Sign Recognition, il Lane Centering ossia il sistema che mantiene una vettura sulla corsia, sollevando il conducente dal compito di usare il volante, l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Blind Spot Monitoring, il Lane Keeping Assist ed i sistemi per l’aiuto al parcheggio con sensori e telecamere a 360 gradi.

Per soddisfare le sue velleità in off-road, la Avenger è dotata dell’Hill Descent Control e Selec-Terrain con sei modalità di guida: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud and Sand.