JEEVES (YC S20) ANNUNCIA UN ROUND SERIE C DA 180 MILIONI DI DOLLARI AD UN ANNO DAL LANCIO PUBBLICO

MIAMI, 23 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Jeeves, la piattaforma per la gestione delle spese e delle carte aziendali per le startup globali, ha annunciato oggi di aver raccolto 180 milioni di dollari in un round serie C, raggiungendo una valutazione di 2,1 miliardi di dollari. Il round di Serie C, che si è concluso a marzo 2022, arriva a soli sette mesi dal round di Serie B dell'azienda.

Questo finanziamento azionario, che arriva sulla scia del riconoscimento da parte di Y Combinator's Top Companies of 2022, The Information's 50 Most Promising Startups of 2021, e FounderBeta's Top 100 Tech Companies to Watch for in 2022, è stato guidato da Tencent e include la partecipazione di GIC, Stanford University, Andreessen Horowitz, CRV, Silicon Valley Bank, Clocktower Ventures, Urban Innovation Fund, Haven Ventures, Gaingels, Spike Ventures, i family office di due fondatori di FAANG e Carlo Enrico, Presidente di MasterCard per America Latina e Caraibi.

Negli ultimi 12 mesi, l'azienda ha raccolto oltre 380 milioni di dollari, una prova del crescente interesse che questa fintech ha generato tra investitori e clienti. Jeeves utilizzerà il capitale per alimentare la sua espansione globale in America Latina, Canada ed Europa, per il ridimensionamento della propria infrastruttura proprietaria, per coprire più valute, acquisire talenti di alto livello e accelerare l'onboarding di nuove società sulla piattaforma.

Alimentato da una domanda senza precedenti, Jeeves ha raddoppiato la sua base di clienti a più di 3000 aziende e ha aumentato le entrate del 900% dalla serie B di settembre. La startup globale ha generato più entrate nei primi due mesi del 2022 che in tutto il 2021 messo insieme. Di pari passo con la sua crescita esplosiva dei ricavi, la società ha anche annunciato di aver superato il miliardo di dollari di volume lordo delle transazioni (GTV) a soli 11 mesi dal lancio pubblico nel marzo 2021, con una crescita media del 76% mese su mese dall'apertura delle sue porte.

"Mentre quest'anno ci troviamo in uno dei momenti più difficili per ciò che riguarda il finanziamento delle startup, siamo entusiasti della fiducia che gli investitori hanno, non solo in Jeeves ma anche nelle aziende in crescita che saranno in grado di utilizzare i nostri prodotti finanziari a livello globale", ha affermato Dileep Thazhmon, Jeeves CEO e Fondatore.

Jeeves attualmente serve aziende in 24 paesi e 3 continenti. La sua base di clienti è composta da startup in forte crescita, e-commerce e PMI tra cui Bitso, Kavak, Belvo, Runa, Merama, Moons, Convictional, Muncher, Platzi, Worky, Beek, Revive Superfoods, Spare e altre ancora. Jeeves è disponibile in Nord America, America Latina, Regno Unito ed Europa. Alimentato da una infrastruttura proprietaria Banking-as-a-Service, Jeeves mira a coprire oltre 40 paesi nei prossimi 3 anni.

"Jeeves rende tutto più veloce. Kavak sta crescendo esponenzialmente. Abbiamo bisogno di un partner che capisca e soddisfi le nostre esigenze. Grazie alle carte di credito Jeeves e alla piattaforma delle spese aziendali possiamo operare senza problemi oltre confine", ha affermato Carlos García, CEO di Kavak, uno dei più grandi unicorni dell'America Latina e utente di carte aziendali e prodotti di capitale circolante Jeeves.

Nell'era post-COVID, la maggior parte delle aziende è di natura globale, con dipendenti in più paesi o con affari in più regioni. Tuttavia, queste società sono costrette a fare affidamento su infrastrutture finanziarie locali e specifiche per ogni paese. Ad esempio, un'azienda con dipendenti in Messico e Colombia richiederebbe più fornitori per coprire le proprie funzioni finanziarie in ogni paese: una carta aziendale in Messico e un'altra in Colombia, un fornitore aggiuntivo per i pagamenti transfrontalieri e un altro per effettuare transazioni SPEI. Alla fine del mese, sarebbero necessarie alcune settimane per riconciliare la spesa aziendale e ottenere una visione consolidata della posizione di cassa dell'azienda.

Jeeves cambia questo paradigma. Jeeves fornisce la sottoscrizione, 30 giorni di credito in valuta locale e le modalità di pagamento per qualsiasi spesa aziendale in diversi paesi e valute. Alimentato dall'infrastruttura proprietaria di Jeeves, un'azienda in crescita può utilizzare una carta Jeeves negli Stati Uniti e ripagare in USD. Può quindi utilizzare la stessa carta Jeeves in Messico e ripagare in pesos messicani, riducendo tutte le commissioni FX e fornendo una riconciliazione istantanea della spesa tra i paesi.

Il team Jeeves è attualmente composto da 150 dipendenti in 10 paesi. Oltre all'annuncio della serie C, Jeeves annuncia anche aggiunte chiave al suo team dirigenziale, tra cui il Chief Technology Officer, Arpan Nanavati (in precedenza Head of Engineering presso PayPal e Director of Engineering presso Walmart); Direttore delle partnership, Trent Beckley (in precedenza Strategic Partnerships Lead presso Google); Head of Sales Operations, Bhushan Ekbote (in precedenza Head of Sales Ops presso Afterpay e Head of Sales Ops presso Magneto/Adobe) e Head of Strategy, Víctor Garrido (ex Strategy presso Mastercard, Bain & Company).

Jeeves è una piattaforma multifunzione per la gestione delle spese aziendali per le compagnie in mercati globali tra i quali Messico, Colombia, Cile, Perù, Canada, Regno Unito ed Europa. Contanti, carte di credito aziendali e pagamenti transfrontalieri possono essere gestiti su Jeeves in pochi minuti. Inoltre, Jeeves può gestire più valute per il rimborso. Più di 3000 aziende in tutto il mondo si affidano a Jeeves per il loro stack di pagamenti finanziari. Jeeves ha raccolto 380 milioni di dollari da Andreesen Horowitz, CRV, GIC, Tencent, Silicon Valley Bank, Stanford University e Y Combinator per alimentare la sua espansione internazionale.

