Jeff Bezos batte Elon Musk: nello spazio il 20 luglio

Jeff Bezos nello spazio prima di Elon Musk. Il fondatore di Amazon, che lascerà il posto di ad del colosso statunitense il prossimo 5 luglio ad Andy Jassy, effettuerà il primo volo, con la navicella New Shepard, della sua società spaziale Blue Origin previsto per il 20 luglio prossimo. Ad annunciarlo è lo stesso Bezos su Instagram. Ad accompagnare il fondatore di Amazon ci saranno anche suo fratello e il vincitore di un'asta multimilionaria che mette in palio un altro sedile. Se il lancio procede come previsto Bezos riuscirà a bruciare il fondatore di Tesla Elon Musk e il fondatore di Virgin, Richard Branson che hanno lo stesso obiettivo.

"Sin da quando avevo cinque anni, sogno di viaggiare nello spazio", ha spiegato Bezos in un post pubblicato sui social. "Il 20 luglio farò quel viaggio con mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico".

"Vedere la terra dallo spazio ti cambia, cambia il tuo rapporto con questo pianeta, con l'umanità. È una Terra", sottolinea ancora Bezos nel video pubblicato su Instagram di lunedì. Il fratello Mark ha sottolineato che l'invito del fratello era "inaspettato" e che "si tratta di una grande opportunità fare questo viaggio con il mio migliore amico".