Jennifer Aniston e Vital Proteins insieme per ritrovare il benessere dall’interno

Milano, 16 giugno 2021 - Vital Proteins®, la gamma di integratori alimentari a base di collagene, e Jennifer Aniston stanno iniziando a ottenere grande successo nel settore del wellness italiano con una nuova partnership globale. Jennifer Aniston si è unita al team di Vital Proteins come Chief Creative Officer, dando il suo contributo all'innovazione di prodotto e alla strategia di brand.

Jennifer Aniston ha inserito Vital Proteins nella sua routine quotidiana nel 2016 e da allora non ne ha più potuto fare a meno. Oggi, dopo la sua esperienza e i benefici apportati dall’integratore Vital Proteins, l’attrice di fama mondiale, decide di condividere i valori del brand diventandone portavoce, al fine di accompagnare i consumatori a comprendere i benefici del collagene: trovare il benessere che parte dall’interno del corpo. "Il collagene è il collante che tiene tutto assieme. Sono sempre stata una sostenitrice del benessere che parte dall’interno del corpo, ed è per questo che ho iniziato a usare Vital Proteins" ha affermato la Aniston "Avere l'opportunità di far parte dell’azienda in un modo più significativo, in qualità di Chief Creative Officer, per me è davvero entusiasmante".

"Siamo davvero entusiasti di accogliere Jen e la sua preziosa prospettiva nel team Vital", dichiara Kurt Seidensticker, fondatore e CEO di Vital Proteins. "Sappiamo tutti quanto Jen dia grande importanza ad un benessere che va nutrito dall'interno e che si riflette poi anche all’esterno. Questo spiega in buona parte il suo impegno per Vital Proteins, rendendo questa partnership davvero unica e, cosa ancora più importante, autentica. Stiamo collaborando insieme a lei per ispirare il mondo a vivere una vita sana e dinamica".

Il collagene è la proteina più abbondante del corpo, rappresenta il 70% della nostra pelle ed è presente in tutti i nostri tessuti connettivi, tendini, legamenti e ossa con lo scopo di mantenere forza, struttura ed elasticità. Aiuta inoltre a sostenere la salute di capelli e unghie. Purtroppo, con l'avanzare dell'età, la produzione naturale di collagene del nostro corpo inizia a diminuire. Vital Proteins con l’obiettivo di aiutare i consumatori a condurre una vita attiva, completa e dinamica, fa anche della trasparenza una priorità, e per questo i suoi prodotti rispettano elevati standard di qualità, con liste ingredienti corte, semplici e pulite.

About Vital Proteins®

Vital Proteins è stata fondata nel 2013 da Kurt Seidensticker con la consapevolezza che la corretta assunzione di collagene è fondamentale per mantenere un buono stato di salute generale e aumentare la longevità. In soli sei anni, Vital Proteins è diventato il marchio di collagene leader in America, creando un movimento che invita i consumatori ad avere una routine di benessere appagante. I prodotti Vital Proteins contengono fonti premium di proteine e nutrienti realizzati con ingredienti di altissima qualità.

Per maggiori informazioni, visita www.vitalproteins.it

LA LINEA COMPLETA

Vital Proteins arriva in Italia con quattro referenze dal packaging minimale e colorato:

• Vital Proteins® Collagen Peptides

• Vital Proteins® Marine Collagen

• Vital Proteins® Collagen Matcha

• Vital Proteins® Collagen Creamer

Vital Proteins® Collagen Peptides

Vital Proteins® Collagen Peptides è un integratore alimentare in polvere, a base di collagene di origine bovina dal sapore neutro. Collagen Peptides contiene un solo, unico ingrediente, ovvero peptidi di collagene. Può essere aggiunto al caffè o allo smoothie del mattino. La dose giornaliera consigliata è di 20 g corrispondenti a due misurini.

Vital Proteins® Marine Collagen

Vital Proteins® Marine Collagen, è un integratore alimentare a base di collagene di origine marina dal sapore nutro.

Contiene 12 g di peptidi di collagene per porzione. Si adatta facilmente a qualsiasi dieta: senza glutine e paleo-friendly.

Vital Proteins® Collagen Matcha

Vital Proteins® Collagen Matcha è ottenuto da tè verde giapponese matcha di alta qualità e collagene di origine bovina per garantire la massima qualità e il massimo beneficio nutrizionale. In formato polvere, al gusto Matcha.

Contiene 10 g di peptidi di collagene per dose, corrispondente ad un misurino e 50 mg di caffeina. L’estratto di tè verde grazie alle su proprietà antiossidanti con L-teanina è un alleato contro la stanchezza fisica e mentale.

Vital Proteins® Collagen Creamer

Vital Proteins® Collagen Creamer è un integratore alimentare a base di collagene di origine bovina con latte di cocco in polvere.

È disponibile in due gusti: cocco e vaniglia. Contiene 10 g di peptidi di collagene per porzione.

Al cocco o alla vaniglia, è ideale da aggiungere in acqua, latte o tè.

