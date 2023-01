JLo e Ben Affleck: "Prima delle nozze fuggimmo a Las Vegas perché troppo stressati"

Prima delle loro nozze in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono fuggiti a Las Vegas. Ora l'attrice e cantante rivela che la decisione spontanea fu derivata "dallo stress" della pianificazione del matrimonio. Lo riporta il sito specializzato 'The Hollywood Reporter', ricordando che lo scorso luglio, Lopez e Affleck hanno annunciato pubblicamente di essere volati a Las Vegas per sposarsi, con la Lopez che aveva condiviso i dettagli della giornata nella sua newsletter, On the JLo. "Così, con i migliori testimoni che si possano immaginare, un vestito di un vecchio film e una giacca dell'armadio di Ben, abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo scambiati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita", scrisse la Lopez all'epoca.

La decisione, ha spiegato ora la cantante durante una visita a Jimmy Kimmel Live! della puntata di mercoledì, "è stata in parte dovuta al sentimento di 'Sindrome da stress post traumatico'" dovuto alla fine del loro fidanzamento 20 anni prima. "Stavamo programmando di sposarci ad agosto a Savannah. Era come se la famiglia fosse lì, tutti fossero lì ed è stato così stressante", ha detto Lopez. "Non so se lo sai, ma 20 anni fa dovevamo sposarci e allora tutto è andato in pezzi", ha continuato. "E questa volta abbiamo avuto un piccolo disturbo da stress post-traumatico". E così, Ben Affleck ha preso il toro per le corna: "'Fanculo. Andiamo a Las Vegas e sposiamoci stasera'", ha detto alla Lopez.

La coppia si è diretta così a Las Vegas dopo le prove già programmate di Lopez. "E l'abbiamo fatto. È stato fantastico", ha detto Lopez. "È stata la migliore notte della nostra vita". In seguito ha condiviso i dettagli sul matrimonio di Las Vegas, osservando che sono arrivati ​​all'ufficio dell'impiegato della contea poco prima di mezzanotte per ottenere la licenza di matrimonio. Lopez ha anche rivelato di aver rifiutato l'opzione di farsi sposare con un sosia di Elvis. "Ho detto 'ok, fantastico. Ma non possiamo far alzare Elvis dal letto in questo momento'", ha scherzato Lopez.