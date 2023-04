Joaquín Cortés, il ballerino spagnolo ricoverato d'urgenza

Joaquín Cortés ricoverato d'urgenza a Madrid. Come racconta lo stesso ballerino di flamenco su Instagram, qualche giorno fa mentre stava giocando con i figli è svenuto. "Sono arrivata al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa - si legge nel suo post - da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici. Sono sotto antibiotici e ossigeno".

Come riferito sempre via social dall'artista spagnolo, 54 anni, "settimane fa ho iniziato a stare piuttosto male, avevo tosse, stanchezza, mal di testa...Nonostante ciò ho provato senza sosta per settimane", esibendosi sia a Madrid che a Barcellona. "Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo, mi sono spaventato ma è passato", racconta ancora Cortés riferendo di un altro episodio in cui mentre era al volante dopo aver tossito "non vedevo più nulla".

"Sono grato a tutti i professionisti di ogni specialità che stanno indagando per scoprire l'origine della sincope", scrive ancora nel post accompagnato da una sua foto in cui appare disteso nel letto dell'ospedale. "Grazie a tutti voi per il vostro affetto - conclude - Un abbraccio. Tutto andrà bene".