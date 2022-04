L’81enne artista americano, noto internazionalmente per le sue sculture collocate in tutto il mondo e per le sue istallazioni pubbliche, è stato a Milano invitato dal critico d'arte Marco Eugenio Di Giandomenico, per partecipare a una mostra a Palazzo Marino sul suo amico e allievo Arvedo Arvedi, ed ha anche tenuto una conferenza all'Accademia di Brera. All’Adnkronos spiega la sua visione dell’arte e dell’artista