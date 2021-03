Johnson & Johnson vaccino, "rovinate 15 milioni di dosi"

Per il New York Times sarebbe stato un "errore umano nello stabilimento di Baltimora"

Vaccino Johnson & Johnson, 15 milioni di dosi rovinate. "E' stato un errore umano" riporta il New York Times che racconta di quanto accaduto in uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland. "I lavoratori - scrive il quotidiano- hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa, rovinando circa 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson & Johnson e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l'autorizzazione delle linee di produzione dell'impianto". "L'impianto è gestito da Emergent BioSolutions, un partner di produzione sia di Johnson & Johnson che di AstraZeneca. I funzionari federali hanno attribuito l'errore all'errore umano", sottolinea il New York Times.

Le consegne di decine di milioni di dosi del vaccino J&J, che nel prossimo mese dovevano partire proprio dallo stabilimento di Baltimora, sono adesso a rischio. E sono previsti ritardi nelle spedizioni.