Jon Cunliffe di Bank of England: “La fiducia nel ruolo pubblico del denaro passa dalle nuove valute digitali nazionali”

Sir Jon Cunliffe, vicegovernatore della Bank of England, in uno speech di alcuni giorni fa ha parlato dell'imminente impatto delle Central Bank Digital Currency (CBDC) nello scenario del rapporto tra le persone e il denaro pubblico: “Nel Regno Unito, la Bank of England emette denaro al pubblico da oltre 300 anni. Le sue banconote, recanti il famoso impegno Prometto di pagare al portatore..., sono trasportate in milioni di portafogli e portamonete e utilizzate milioni di volte ogni giorno dal pubblico per effettuare transazioni. Queste banconote e monete sono in sterline inglesi, la valuta del Regno Unito. È la Banca d'Inghilterra, per conto dello Stato, che ha il compito di garantire il valore stabile della valuta mantenendo l'inflazione al suo obiettivo del 2%. Il denaro pubblico per uso generale nel Regno Unito è disponibile solo sotto forma di contanti fisici. È altamente visibile, affidabile e, in effetti, è probabilmente l'immagine che molte persone in questo paese hanno nella loro mente quando immaginano il denaro”.

Ma la maggior parte del denaro conservato e utilizzato dalle persone nel Regno Unito come nel resto del mondo oggi non è denaro pubblico fisico, emesso dallo stato, ma denaro privato emesso da banche commerciali. Circa il 95% del denaro posseduto dalle persone per effettuare pagamenti è conservato come deposito bancario. “Nell'uso quotidiano, solo il 23% dei pagamenti prima della pandemia veniva effettuato utilizzando denaro pubblico sotto forma di contanti, in calo dal quasi il 60% di un decennio prima. Si tratta di un denaro non coperto da quella familiare promessa della Banca d'Inghilterra di "pagare al portatore". In sostanza, non è sempre chiara a tutti la distinzione tra denaro pubblico e privato, anche se viviamo in un sistema di garanzia dei depositi che “offre ai detentori di moneta di una banca commerciale la protezione e il sostegno pubblico in caso di fallimento della banca”. Oggi che il denaro digitale è diventato più disponibile, economico e ampiamente utilizzato, anche per le transazioni di valore minimo, l'uso del denaro pubblico sotto forma di contanti fisici è andato diminuendo “assumendo la forma di carte di credito e di debito e con l'emergere della moneta elettronica. Le forme di pagamento digitali hanno superato il contante nel 2015 e ora rappresentano i tre quarti di tutti i pagamenti, con le sole carte di debito che rappresentano il 42% dei pagamenti”. Visto che l'unico denaro digitale disponibile al pubblico al momento è il denaro di una banca privata e commerciale, il passaggio dal denaro fisico ai pagamenti digitali “ha significato un passaggio dal denaro pubblico a quello privato”. La pandemia e il conseguente enorme esperimento forzato di vita, lavoro e transazioni a distanza ha, almeno temporaneamente, accelerato queste tendenze. “Un recente sondaggio della Bank of England, ad esempio, ha rilevato che il 70% degli intervistati utilizza meno denaro rispetto a prima della pandemia. Per ovvie ragioni è stato fatto un uso maggiore dei pagamenti contactless e delle transazioni Internet”.

Ci sono, tuttavia, all'orizzonte “nuove tecnologie e innovazioni, come la tokenizzazione e il registro distribuito, che potrebbero trasformare ulteriormente il denaro che utilizziamo. Gli Stablecoin, una forma di cripto-asset, sono probabilmente i più noti di questi. I loro sostenitori affermano che hanno il potenziale per ridurre radicalmente i costi del denaro digitale e aumentare la sua funzionalità, ovvero le cose che il denaro può fare, incorporandolo molto più profondamente nel mondo digitale in modi che possiamo solo immaginare”. Ma chi sta producendo queste nuove forme di denaro per ora non sono le banche, ma le società tecnologiche, “comprese le cosiddette piattaforme Internet Big Tech. I loro modelli di business sono molto diversi da quelli delle banche: molte non hanno interesse a fornire credito, ma cercano piuttosto di integrare le nuove forme di denaro nei loro servizi basati sui dati”. Questo ha attirato un'enorme attenzione, anche da parte delle autorità pubbliche come la Banca d'Inghilterra, “che ora sono alle prese con la spinosa questione di quale quadro normativo dovrebbe essere applicato agli emittenti non bancari di moneta privata”.

La Banca d'Inghilterra si impegna a rendere disponibile il denaro contante fisico, ovvero le banconote, fintanto che ce n'è richiesta. “Non credo che la domanda di liquidità scomparirà del tutto presto. Ma il denaro contante, e per estensione il denaro pubblico, sta diventando una frazione sempre più piccola del denaro che usiamo nel Regno Unito e sempre più inutilizzabile in un mondo digitale”. La domanda da porsi, ora, potrebbe essere questa: se lo Stato non fornisce più direttamente elettricità e acqua al pubblico nel Regno Unito perché dovrebbe continuare a fornire denaro? Perché qualsiasi decisione “non può basarsi semplicemente sul fatto che il ruolo del denaro pubblico nella società sia in declino. Deve basarsi su una valutazione dei vantaggi di garantire denaro pubblico disponibile e utilizzabile, oltre che sui costi e sui rischi di farlo scomparire. Tale valutazione non è stata ancora effettuata nel Regno Unito e non è stata presa alcuna decisione di introdurre una moneta digitale pubblica o di utilizzare il suo nome tecnico, una valuta digitale della banca centrale o CBDC”.

Garantire la fiducia nel denaro “come mezzo di pagamento e riserva di valore è fondamentale per la stabilità finanziaria. Nei secoli precedenti l'oro ha svolto quel ruolo e il suo simbolismo è rimasto inalterato fino a oggi. Nei tempi moderni, nel Regno Unito, penso che lo Stato, nella forma della Banca d'Inghilterra e della sua promessa di pagamento al portatore, possa fornire ancora questo specifico ancoraggio. (…) Un'alternativa di denaro pubblico ben progettata ed efficace in combinazione con la regolamentazione, ove necessario, fornirebbe una risposta più efficiente e più solida”. In ogni caso, anche senza le nuove forme di denaro abilitate dalla tecnologia che sono all'orizzonte prossimo, “stiamo assistendo a cambiamenti accelerati nel modo in cui viviamo e effettuiamo transazioni che ridurranno notevolmente e forse alla fine elimineranno il ruolo svolto dal denaro pubblico. nell'economia di oggi. Non dovremo lasciare che ciò accada per caso”.