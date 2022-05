Jozsef (EuropaNow!): "L'Ucraina difende valori europei"

Oltre 50 metri blu stellati, composti da circa 150 bandiere dell'Ue, hanno avvolto in un abbraccio simbolico la sede dell'ambasciata ucraina a Roma in occasione della Giornata Europea

“L’Unione Europea è stata fatta proprio per superare le tragedie delle due guerre mondiali del ‘900 e i totalitarismi. Oggi era importante dare questo segnale di sostegno e di solidarietà al popolo ucraino, che difende i valori con cui è stata fatta l’Europa ovvero la pace, la democrazia, la libertà d’espressione". Lo ha detto all’Adnkronos il presidente di EuropaNow! Eric Jozsef, spiegando l’iniziativa dell’associazione da lui cofondata di avvolgere con oltre uno striscione lungo 50 metri composto da circa 150 bandiere dell'Ue, la sede della rappresentanza diplomatica ucraina a Roma in occasione della Giornata Europea, per ribadire la solidarietà dei cittadini europei all'Ucraina sotto le bombe.

“Abbiamo organizzato questa iniziativa di vicinanza e di sostegno al popolo ucraino – ha aggiunto - allestendo questo bandierone formato da 150 bandiere europee, che abbraccia l’ambasciata ucraina, perché dobbiamo ricordarci, nel giorno della festa dell’Europa, che l’Ucraina, che subisce l’aggressione russa di Putin, difende i valori europei. È un messaggio per i cittadini europei, che sanno il motivo per il quale abbiamo fatto l’Unione Europea e che vogliono l’Ucraina nella Ue”.

(di Cristiano Camera)