JR a Torino per una grande esposizione

Oggi anteprima a ingresso gratuito a Torino della prima retrospettiva di JR, street artist francese diventato celebre in tutto il mondo per i suoi progetti su scala urbanistica, che coniugano street art e fotografia. Ieri più di mille persone hanno partecipato alla performance collettiva per portare in Piazza San Carlo, dalle vie adiacenti, cinque teli raffiguranti le immagini dei bambini incontrati dall’artista durante le visite nei campi profughi, dal Ruanda alla Grecia. La mostra, intitolata DÉPLACE•E•S, si tiene alle Gallerie d'Italia.