Julie Mehretu, artista di fama internazionale, creerà la 20° auto d'arte di BMV: la BMW M Hybrid V8 Art Car verrà presentata in occasione della gara di 24 ore di Le Mans nel 2024

MONACODI BAVIERA e NEW YORK, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ -- BMW ha annunciato oggi presso il Solomon R. Guggenheim Museum una collaborazione con l'artista di fama internazionale di stanza a New York Julie Mehretu per creare la 20° Art Car BMW. Mehretu è stata scelta all'unanimità da una giuria internazionale composta da 13 tra direttori e curatori di musei, tra cui Hans Ulrich Obrist (Serpentine Galleries), Richard Armstrong (Solomon R. Guggenheim Museum), Koyo Kouoh (Zeitz MOCAA) e Okwui Enwezor (1963 – 2019). BMW presenterà la BMW M Hybrid V8 Art Car di Mehretu in occasione della gara di 24 ore di Le Mans nel giugno 2024. Questa tradizione con quasi 50 anni di storia è apprezzata non solo dagli appassionati di automobilismo, ma anche da chiunque si interessi di design o arte, tecnologia e mobilità. Sin dal 1975, artisti come Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Esther Mahlangu, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei e John Baldessari hanno creato automobili per BMW.

"Le auto sono state la mia passione per la maggior parte della mia vita, come giocattoli, come oggetti, come possibilità. È per questa ragione che sono più che entusiasta di lavorare alla prossima auto d'arte BMW", afferma Julie Mehretu. "Il brivido della velocità, la corsa di 24 ore su Le Mans e quello che è possibile inventare coi veicoli ibridi e completamente elettrici come modalità di gioco futura e spingersi in nuovi terreni nell'ambito dei trasporti e delle gare di automobilismo".

Oltre all'auto, il progetto di Mehretu prevede una serie di workshop sui media translocali, che si terrà in otto città africane. Le opere dei workshop saranno esposte insieme alla 20° Art Car BMW presso il museo Zeitz MOCAA di Città del Capo nel 2025.

