Just Eat apre hub a Roma: primo polo logistico mercato food delivery in Italia

Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, annuncia oggi l’apertura dell’Hub di Roma, primo polo logistico del mercato food delivery in Italia: un investimento che consolida l'impegno intrapreso con l’assunzione di 6.000 rider in tutta Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’Hub, di circa 500 metri quadrati nel cuore di Roma in zona piazza Barberini, ha una flotta di 120 scooter elettrici Cooltra, opererà con 200 rider dipendenti entro la metà di aprile, di cui oltre 100 nuove assunzioni, e circa 10 impiegati con mansioni di coordinamento delle attività relative al corretto funzionamento della struttura, e consentirà di risparmiare in emissioni di circa 61.000kg/anno di CO2, come piantare circa 4.000 alberi in un contesto urbano.

L’Hub è parte integrante del percorso di implementazione di un nuovo modello di delivery, che Just Eat ha iniziato il 29 marzo 2021 siglando l’accordo sindacale con Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, il primo contratto collettivo per i rider in Europa che ha permesso l’assunzione di oltre 6.000 courier dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Oggi Just Eat conta oltre 26.000 ristoranti, con una crescita annuale del 25%, in 1.300 comuni italiani, coprendo il 66% della popolazione, in un contesto di mercato, quello del food delivery, che si è confermato il più dinamico dell’e-commerce, rappresentando il 42% dell’intero comparto alimentare. Il settore digital food delivery, infatti, nel 2021 ha registrato un + 59% raggiungendo il valore di 1,5 miliardi, il più dinamico dell’e-commerce.