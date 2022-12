Just Eat consegna oltre 1000 pasti a famiglie e comunità bisognose in Italia

Grazie ai progetti Ristorante Solidale e #RidetheChange in collaborazione con Caritas e i ristoranti partner, Just Eat sostiene 300 famiglie in difficoltà attraverso la consegna di 1.000 pasti caldi nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze

12 dicembre 2022. Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, rinnova il proprio impegno a supporto delle famiglie e delle comunità più in difficoltà attraverso il progetto Ristorante Solidale che, nato in collaborazione con Caritas Ambrosiana e alcuni dei suoi ristoranti partner nel 2017, si pone l’obiettivo di mettere in comunicazione chi prepara il cibo con coloro che ne hanno più bisogno.

In linea con l’attenzione alla sostenibilità, responsabilità sociale e inclusione che Just Eat, in Italia e come Gruppo, porta avanti da anni, il progetto mira a contrastare gli sprechi alimentari donando pasti alle persone in difficoltà. Grazie a questa iniziativa, infatti, oggi 20 ristoranti partner (tra cui La Piadineria a Milano, Runner Pizza a Firenze, Amata’s a Torino e Acquolina Prati a Roma) prepareranno alcuni piatti dei loro menù che saranno distribuiti alle comunità locali più bisognose, aiutando oltre 300 famiglie meno fortunate.

E quest’anno, proprio in occasione del mese della solidarietà, Just Eat rafforza il proprio supporto alle comunità e i territori dove opera con una nuova iniziativa: #RideTheChange. Un progetto che vede protagonisti proprio i rider dell’azienda, che oggi consegneranno in prima persona alcuni pasti caldi alle famiglie più bisognose, esprimendo il loro pieno sostegno al progetto. I rider, fondamentali figure di collegamento tra azienda, ristoranti e persone e parte integrante del tessuto socio-economico cittadino, diventano con #RideTheChange i portavoce di un importante messaggio di solidarietà, che intende innescare un cambiamento positivo nei comportamenti e nelle abitudini dei consumatori, stimolando una riflessione sulla lotta allo spreco alimentare e alla povertà.

L’iniziativa è attiva in cinque città chiave - Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze - con l’obiettivo di sostenere quante più famiglie possibili. A Roma verranno consegnati 150 pasti in totale, aiutando 50 famiglie. A Milano, invece, i rider di Just Eat consegneranno 200 pasti, sostenendo 50 famiglie. Una forte partecipazione è prevista anche nelle città di Torino e Firenze, dove verranno consegnati rispettivamente 500 e 100 pasti, aiutando 150 famiglie nel capoluogo piemontese e 30 in quello toscano.

Nella città di Napoli inoltre, Just Eat collaborerà con l’Associazione Tutti I Colori (no profit che opera nel rione Sanità e che mette a disposizione spazi di incontro, condivisione e formazione per bambini, giovani e famiglie disagiate) per dare vita a una cena speciale dedicata a 70 bambini, regalando loro un momento di gioia e serenità grazie a una consegna straordinaria di pizza: il piatto più amato per eccellenza.

“Ristorante Solidale e #RideTheChange sono progetti che ci rendono particolarmente orgogliosi, perché ci permettono di dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno, nei territori in cui operiamo. Quello dell’inclusione e del sostegno alle comunità è infatti un tema a cui teniamo molto e su cui siamo impegnati da tempo, come Just Eat siamo felici di poter mettere le nostre risorse a disposizione di chi ne ha più bisogno” afferma Daniele Contini, Country Manager Just Eat Italia. “Importante per questa giornata speciale è l’avvio dell’iniziativa #RideTheChange con la partecipazione in prima persona dei nostri rider, che, grazie al loro contributo, ci hanno permesso di aumentare la capillarità della nostra azione, aiutandoci a raggiungere ancora più famiglie”.

