Just Eat, da marzo rider assunti con contratto di lavoro dipendente

(Adnkronos)

Assunzioni con contratto di lavoro dipendente al via per Just Eat, piattaforma di consegna di cibo a domicilio, a partire da marzo prossimo, per ora in Lombardia, secondo il modello Scoober già attivo in alcuni dei Paesi in cui opera il gruppo. Ad annunciarlo è stata in una nota la stessa società.

I rider saranno inquadrati come lavoratori subordinati: una scelta che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui, elenca, un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno, e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali.