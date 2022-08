Justin Bieber turista a Firenze con la fidanzata

Vacanze fiorentine per Justin Bieber in compagnia della fidanzata Hailey Baldwin, nipote del celebre attore Alec Baldwin e una delle modelle e star dei social più influenti del momento. Dopo il concerto che domenica scorsa, 31 luglio, a Lucca ha chiuso il Summer Festival, segnando il ritorno sul palco della popstar dopo la malattia, applaudito da 20 mila fan in delirio, Justin Bieber ha deciso di rimanere in vacanza in Italia.

Per la coppia la prima tappa è stata Firenze per tre giorni da turisti. Justin e Hailey si sono concessi passeggiate a piedi nel centro storico, a partire da piazza della Signoria, viaggi in auto nei viali di circonvallazioni, cene nei ristoranti tipici ed anche un gelato artigianale ad un chiosco.

Nonostante il desiderio di trascorrere le giornate fiorentine da comuni turisti, Justin e Hailey sono stati riconosciuti dai fan e le loro foto postate sui social. Il cantante e la modella, mano nella mano, sono stati anche a visitare la Galleria dell'Accademia, che conserva i capolavori della scultura di Michelangelo, tra cui il David. Molti gli scatti 'rubati' al museo dagli ammiratori che mostrano la popstar con le guardie del corpo vestito con pantaloncini corti gialli, maglietta bianca e cappellino, mentre la fidanzata indossa pantaloni e top bianco.

Sui social anche le foto che mostrano Justin e Hailey usciti dalla Galleria dell'Accademia mentre da via Ricasoli passeggiano mano nella mano verso piazza San Marco oppure mentre cenano in centro o mentre comprano il gelato. Postati anche gli scatti che mostrano il cantante alla guida di un'auto con accanto la fidanzata mentre tornano in albergo accerchiati dai fan in attesa del loro arrivo.