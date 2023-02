Juve, Allegri contro il tifoso che fischia: "Stai zitto" - Video

Massimiliano Allegri contro un tifoso che fischia alcuni giocatori della Juventus. Il video dell''esplosione' del tecnico bianconero, ripreso dalla tribuna, rimbalza sui social e anima il dibattito tra i tifosi della Juve dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. "Stai zitto...", urla Allegri, rivolto verso la tribuna, mentre in campo il gioco prosegue.

L'allenatore, con ogni probabilità, alza la voce contro un sostenitore che prende di mira De Sciglio e Kean. Soprattutto il difensore non rientra tra i giocatori preferiti del tifo bianconero. Le immagini dell'Allegri furioso accendono la discussione tra chi riconosce all'allenatore un ruolo da plenipotenziario in un momento particolarmente complesso per la società bianconera.

La Juve, alle prese con i processi - sportivi e non - per plusvalenze e bilanci, ha azzerato i vertici storici ed è ripartita con una dirigenza nuova, poco appariscente. In sostanza, Allegri è l'unico vero volto della Juve davanti a telecamere e microfoni. Se il tecnico diventa un punto di riferimento per una parte della tifoseria, c'è che non dimentica il rendimento dell'Allegri allenatore. La Juve, da un anno e mezzo, non brilla per organizzazione in campo. E alla fine, dicono in tanti, chi contesta dalla tribuna ha il diritto di protestare.