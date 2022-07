E' la settimana degli arrivi a Torino di Angel Di Maria e Paul Pogba, secondo le ultime news in casa Juve. Venerdì 8 luglio sarà il giorno del 'Fideo' pronto a iniziare la sua avventura alla Juventus che durerà solo una stagione per poi tornare nel club degli esordi, il Rosario Central. Il ritorno a Torino del 'polpo' è invece previsto nel prossimo fine settimana (9-10 luglio), giorni in cui sono state programmate le visite mediche.