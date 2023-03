Juve, Chiesa e Cuadrado tornano in gruppo

Arrivano buona notizie in casa Juventus in vista della gara di Coppa Italia in programma giovedì sera alle 21 contro la Lazio.

Massimiliano Allegri ritrova sia Cuadrado e Chiesa in gruppo. Entrambi si sono allenati con i propri compagni di squadra, completando tutta la seduta. Una buona notizia anche in ottica campionato, in vista dei prossimi impegni contro Salernitana e Fiorentina. L'infermeria va pian piano svuotandosi: contro il Monza Vlahovic è entrato in campo e Pogba era in panchina.

Lavoro sulla fase di costruzione della manovra contro pressing avversario e poi esercitazioni sulla finalizzazione per centrocampisti e attaccanti: questo il menu della seduta all'antivigilia della sfida con i biancocelesti. Entrambi dovrebbero essere convocati per la sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Lazio.

In campionato, nel match di martedì contro la Salernitana, saranno regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri come scritto in precedenza.

Fantacalcio.it per Adnkronos