Juve-Cremonese 2-0, gol di Fagioli e Bremer

La Juventus batte la Cremonese per 2-0 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 69 punti, mantenendo il secondo posto solitario. La Cremonese rimane penultima a quota 24. Il match, risolto nella ripresa dalla formazione di Allegri, va in archivio con il nuovo infortunio di Pogba. Il francese, alla prima gara da titolare nella stagione e dopo 390 giorni, va k.o. per un problema muscolare alla gamba sinistra e lascia il campo in lacrime.

La Juve fatica a creare occasioni nel primo tempo contro avversari che si difendono con ordine. L'infortunio di Pogba complica i piani bianconeri e costringe Allegri a ridisegnare la squadra in corsa con l'ingresso di Milik, che fa coppia con Vlahovic davanti. La Juve trova la quadratura nella ripresa, caratterizzata da una lunga serie di opportunità. La Cremonese vacilla per le conclusioni di Chiesa, Paredes e Rabiot. Al 55', i padroni di casa sfondano. Fagioli riceve al limite dell'area e spara di destro: palla sotto la traversa, 1-0. Con la strada in discesa, la Vecchia Signora gestisce il ritmo e cerca il raddoppio senza scoprirsi. Il bis arriva su palla inattiva. Corner, Milik tocca di testa a Bremer ringrazia firmando il 2-0.