Juve-Crotone 3-0, doppio Ronaldo e McKennie: Pirlo è terzo

(Adnkronos)

La Juventus batte 3-0 il Crotone con la doppietta di Ronaldo e il gol di McKennie nel posticipo della 23esima giornata. I bianconeri, che devono recuperare una gara, salgono al terzo posto a 45 punti, a 8 lunghezze dall'Inter capolista e a 4 dal Milan. Il Crotone, ultimo con 12 punti, resiste quasi un tempo all'Allianz Stadium. I campioni d'Italia partono con ritmo compassato e numerosi errori di misura. I calabresi crollano al 38', quando Ronaldo è puntuale all'appuntamento: colpo di testa sul filo del fuorigioco, palla in rete e 1-0. Il gol permette alla Juve di giocare in scioltezza e CR7 concede il bis prima dell'intervallo. Cross di Alex Sandro, il fuoriclasse portoghese decolla e insacca: 2-0 al 46' e gara in ghiaccio. Il Crotone prova a pungere in avvio di ripresa ma non spaventa Buffon. La Juve colleziona occasioni e chiude i conti al 66' con McKennie. Su azione da corner, lo statunitense stoppa di petto e scarica un sinistro potente sotto la traversa: 3-0.