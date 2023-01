Juve, Di Maria indisponibile: salta match con Cremonese

La Juventus senza Angel Di Maria contro Cremonese domani, nel match valio per la 16esima giornata di Serie A. L'argentino, appena rientrato dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2020, non è tra i convocati. Assente anche Dudan Vlahovic e sempre indisponibile Paul Pogba, che non ha ancora giocato un minuto ufficiale dal suo ritorno a Torino. Out anche Cuadrado, Bonucci e De Sciglio. L'elenco dei convocati: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Barbieri, Iling-Junior, Fagioli e Barrenechea.