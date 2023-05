Juve e Allegri zero titoli, Moggi: "Allenatore non è bilico"

"Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po' di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato". Lo dice Luciano Moggi, ex dg bianconero, all'Adnkronos. La Juve, eliminata in semifinale di Europa League, chiuderà la stagione senza trofei come un anno fa. Sulla società bianconera pende il rischio di nuove penalizzazioni e di esclusione dalle coppe europee la prossima stagione.

ALLEGRI 'ASSOLTO' DA MOGGI

"La Juve ha fatto una buonissima partita considerando anche che l'avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e la Juve ha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo il calcio è anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perchè ieri è stata una delle poche volte che la Juve ha avuto una buona produzione offensiva. Rimane un pò di amarezza", aggiunge Moggi.

"La penalizzazione? Non so perchè non conosco i libri contabili. Il caso plusvalenze sembra quasi fuori posto, nei regolamenti non è previsto questo illecito", afferma. "Se la Juve è quotata in Borsa ed ha introiti per questo motivo ci può stare. Se arriverà una penalizzazione la riterrò ingiusta, ora decideranno i giudici e vedremo come interpreteranno i fatti e quale sarà la loro sentenza", spiega l'ex dg bianconero.