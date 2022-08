Juve, Elkann a Villar Perosa: "Campionato non sarà facile"

"Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l’Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan". Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa tra la Juventus A e la squadra Under 23. Il match è stato interrotto al 47' sul risultato di 2-0 (reti di Locatelli e Bonucci) per l'abituale invasione di campo.

"Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo una Juventus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima squadra. Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano", dice Elkann.

"Villar Perosa è una parte importante della nostra storia. Abbiamo vinto 38 scudetti più cinque con le Women, la Juventus è la squadra al mondo che ha avuto più campioni del mondo e abbiamo vinto tutte le coppe che c’erano da vincere", aggiunge Elkann a Sky Sport.