Juve, il presidente Ferrero: "Ci difenderemo in tutte le sedi"

"Lavoreremo per costruire un futuro per la Juventus all'altezza del suo passato glorioso"

"Nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide per le quali come cda riteniamo di avere l'esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, penale, sportiva e civile". Così il neo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, incontrando brevemente la stampa dopo l'assemblea dei soci. La società bianconera è alle prese con le inchieste relative ai bilanci.

"Ci difenderemo con determinazione, rigore, ma anche pacatezza e senza arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che saranno chiamati a giudicarci ma quello che vogliamo è uguale rispetto per noi e per la squadra per poter discutere con serietà e rigore nelle sedi competenti le motivazioni del nostro agire", aggiunge.

"Assumo oggi l'incarico di presidente con grande emozione orgoglio. Insieme al cda lavoreremo per costruire un futuro per la Juventus all'altezza del suo passato glorioso", dice il presidente.

"Un primo pensiero va ai tifosi della squadra, che sono sempre stati la sua forza e il suo cuore. Ho avuto modo di parlarci e li ho trovati smarriti, dubbiosi, timorosi, preoccupato del futuro di questa nostra società e proprio per loro voglio essere molto chiaro: quando ho assunto l'impegno l'ho fatto con l'idea di dare il massimo per la Juventus", dice, garantendo l'impegno a costruire un futuro del club bianconero all'altezza del passato "un passato che ha fatto di questa società la gloria e la più importante società italiana. E parlo di tutta la Juventus, quella in campo e quella fuori".