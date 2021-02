Juve in finale di Coppa Italia, basta lo 0-0 con l'Inter

(Adnkronos)

La Juventus in finale di Coppa Italia. Ai bianconeri basta lo 0-0 casalingo con l'Inter nel ritorno della semifinale. La formazione di Pirlo passa il turno grazie al successo per 2-1 ottenuto nella gara di andata in trasferta. All'Allianz Stadium, il match di ritorno offre poche emozioni. Inter in pressione costante nel primo tempo, la Juve balla ma le occasioni per la squadra di Conte non abbondano. Nella ripresa copione più equilibrato, si fa vivo anche Ronaldo in attacco e Handanovic si fa trovare pronto. La Juve controlla il forcing finale degli ospiti e completa la missione. In finale, i campioni d'Italia attendono una tra Atalanta e Napoli: la seconda semifinale parte dallo 0-0 dell'andata al San Paolo.