Juve, Lapo Elkann e i tweet su Evelina Christillin

Lapo Elkann e le 'stoccate' a Evelina Christillin. Elkann, sollecitato su Twitter da alcuni tifosi della Juventus, si è espresso su alcune recenti dichiarazioni della dirigente Uefa e Fifa. Christillin si è pronunciata sulla situazione della Juventus e sulle possibili ricadute, anche in termini di appeal nei confronti dei tifosi, legate ai processi che riguardano il club bianconero. "Non conta niente troppa gente parla a vanvera purtroppo", una risposta del nipote dell'Avvocato ad un tifoso. "Tanta gente ama parlare per mostrasi bisogna parlare con i fatti, cosa che lei non fa", twitta Lapo Elkann stigmatizzando "la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino, lei se lo è scordato e questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona".