Juve-Lazio, Chiellini esce e dice addio: il saluto del capitano

Giorgio Chiellini dice addio alla Juventus e ai tifosi bianconeri. Il difensore e capitano 37enne si è congedato durante il match con la Lazio, all'Allianz Stadium. Dopo 17 stagioni nella Vecchia Signora, Chiellini è uscito di scena tra gli applausi e la commozione di tifosi e compagni di squadra. Il numero è uscito dal campo al 17', una scelta non casuale ma legata al numero di annate disputate con la maglia della Juve. Prima di accomodarsi in panchina, Chiellini ha ceduto la fascia di capitano a Paulo Dybala. Anche per il numero 10, la partita con la Lazio è un addio al popolo bianconero: la Juve non rinnoverà il contratto dell'argentino 28enne, destinato a indossare un'altra maglia a partire da luglio.