Juve, lesione muscolare per Milik

Non arrivano buone notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri in merito alle condizioni di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, fermatosi durante il match con il Monza, ha rimediato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per capire con certezza i tempi di recupero, ma la sensazione è che ci vorrà almeno un mese per rivederlo in campo, nella migliore delle ipotesi. Prima di marzo è impossibile averlo a disposizione, la speranza è di poterlo "utilizzare" prima della sosta, ma per capirlo bisognerà attendere i nuovi controlli in programma.

Fortunatamente per la Juventus è tornato Dusan Vlahovic, pronto a riprendersi il posto da titolare al fianco di Angel Di Maria. Questo intanto il comunicato diramato dalla Juventus.

Ma ecco il comunicato diramato ieri dal club bianconero in merito alle condizioni dell'attaccante polacco:

"Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".

Fantacalcio.it per Adnkronos